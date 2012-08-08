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08 августа 2012, 17:32

Подсветка двух высоток на Новом Арбате может обойтись в 62 млн

благоустройство конкурсы власть экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения

ИТАР-ТАСС

Департамент Москвы по конкурентной политике объявил конкурс по дооборудованию архитектурно-художественной подсветки двух высотных зданий на Новом Арбате.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 62,3 миллиона рублей. Соответствующий документ размещен на сайте госзакупок.

Заявки на участие в тендере принимаются до 28 августа, аукцион состоится 3 сентября.

Согласно плану, на каждой высотке будет увеличено количество осветительных приборов на 112 штук, на фасадах задний установят пять рядов светодиодных цепочек, которые смогут давать цветные изображения. Также предусматривается дополнительная установка на боковых плоскостях зданий мощных прожекторов со светодиодами, обладающих возможностями регулирования цвета и мощности излучения.

Все оборудование должно управляться автоматически из диспетчерского помещения. Кроме того, подрядчику придется создать дублирующую – ручную систему управления.

Монтажные работы необходимо завершить не позднее 30 сентября 2012 года.

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