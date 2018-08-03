Большая перемена: как изменилась Москва за последние годы

За последние годы Москва стала в разы красивее и удобнее для жизни. Произошло это во многом благодаря комплексному благоустройству города. Портал Москва 24 будет показывать, как же изменилась столица за это время.

И сегодня мы рассказываем о восстановленных усадьбах и исторических домах.



За несколько лет в Москве отреставрировали немало зданий, являющихся памятниками культурного наследия. Наша интерактивная карта расскажет, какие работы провели специалисты с фасадами и интерьерами, а также как изменились прилегающие к усадьбам территории.