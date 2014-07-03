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Город

03 июля 2014, 18:28

Восемь столичных парков благоустроят в 2014 году - Капков

благоустройство парки улицы культура Сергей Капков пешеходные зоны семейная и молодёжная политика

Фото: ИТАР-ТАСС

В 2014 в Москве благоустроят восемь парков. Четыре из них фактически будут построены заново, рассказал глава департамента культуры Сергей Капков во время видеовстречи онлайн-журнала о городском развитии UrbanUrban.ru.

Благоустроят парки Садовники, Аршиновские пруды, Воробьевы годы, подходы к Олимпийской деревни сад Эрмитаж и другие. Капков напомнил, что в настоящее время введен единый московский городской стандарт благоустройства парков. Также парк из комплекса жилищно-коммунального хозяйства переданы в управление департамента культуры.

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Он отметил, что одним из главных приоритетов программы "Культура Москвы" является децентрализация: в этом году пройдут работы в пяти домах культуры, которые находятся не в центре. Это и Северное Чертаново, Тушино и другие районы. Туда придут новые технологии и специалисты, кружки. Капков выразил надежду, что они станут "очагами" культурной активности и будут интересны и дети и пожилым людям.

Глава департамента добавил, что на окраинах будут появляться и пешеходные зоны. "Пешеходные зоны будут не только в центре, но и в периферийных районах. Также будет наведен порядок на подходах к метро. Это уже делается. К 2018-2020 году пешеходных зон будет намного больше", - сказал Капков.

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