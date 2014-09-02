Портал "Наш город" не будет работать больше суток

Фото: gorod.mos.ru

Портал "Наш город" не будет работать чуть больше суток, сообщается на странице "Москва - Наш Город" в Facebook.

Сайт будет закрыт с 19.00 2 сентября до 13.00 3 сентября в связи с плановым обновлением функционала.

Портал "Наш город" Сейчас на портале "Наш город" можно пожаловаться на множество городских проблем, оценить работу чиновников, предложить дополнительные работы по благоустройству дворов, сообщить о выявленных нарушениях и многое другое. Сейчас на портале "Наш город" можно пожаловаться на множество городских проблем, оценить работу чиновников, предложить дополнительные работы по благоустройству дворов, сообщить о выявленных нарушениях и многое другое. В феврале на портале запустили краудсорсинговый проект, в рамках которого горожане могли делиться своими идеями по благоустройству Москвы. Самыми популярные темы на портале - благоустройство дворов, содержание жилых домов и дорог. Также москвичей волнуют рекламные конструкции и стройплощадки. В начале июля на портале открылось 30 новых тем. Жители города могут пожаловаться на стертую дорожную разметку, подтопления на проезжей части, плохое состояние пешеходных переходов, грязь и мусор на остановках и несанкционированные свалки. Чтобы исправить ситуацию, достаточно всего одной заявки. Ответ от соответствующего органа исполнительной власти появится на портале в течение восьми рабочих дней. После получения ответа жители могут подтвердить или опровергнуть информацию.

