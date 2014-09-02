Вместо жилого дома в центре Москвы появится благоустроенная территория

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На месте жилого дома в переулке Маяковского, владение 11-13/16, строение 7, появится благоустроенная внутридворовая территория. Прекращение инвестиционного проекта по строительству здесь жилого здания одобрила Градостроительно-земельная комиссия Москвы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Участок был предоставлен инвестору в 2007 году для проектирования и реконструкции жилого дома. Однако градостроительный план земельного участка инвестором разработан не был, а сам участок не освоен.





После обсуждения с жителями, было решено использовать этот участок под благоустройство и озеленение. После расторжения договора аренды земельного участка территория будут приведена в порядок и передана жителям близлежащих домов.

Всего на заседании ГЗК было рассмотрено 36 вопросов, из них 9 вопросов касались утверждения границ планируемого размещения объектов ТПУ, 10 - проектов ГПЗУ, 12 - реализации инвестпроектов.