Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

02 сентября 2014, 19:48

Вместо жилого дома в центре Москвы появится благоустроенная территория

благоустройство ГЗК дворы жилые дома

Фото: ИТАР-ТАСС

На месте жилого дома в переулке Маяковского, владение 11-13/16, строение 7, появится благоустроенная внутридворовая территория. Прекращение инвестиционного проекта по строительству здесь жилого здания одобрила Градостроительно-земельная комиссия Москвы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Участок был предоставлен инвестору в 2007 году для проектирования и реконструкции жилого дома. Однако градостроительный план земельного участка инвестором разработан не был, а сам участок не освоен.

Ссылки по теме


После обсуждения с жителями, было решено использовать этот участок под благоустройство и озеленение. После расторжения договора аренды земельного участка территория будут приведена в порядок и передана жителям близлежащих домов.

Всего на заседании ГЗК было рассмотрено 36 вопросов, из них 9 вопросов касались утверждения границ планируемого размещения объектов ТПУ, 10 - проектов ГПЗУ, 12 - реализации инвестпроектов.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать