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01 августа 2013, 18:49

Город

На пути к "Винзаводу" посадят сливы и барбарис

Фото: ИТАР-ТАСС

Путь от станции Курская до центра современного искусства "Винзавод" превратится в зеленый сквер. Департамент города Москвы по конкурентной политике объял открытый аукцион на заключение контракта на проведение работ по благоустройству участка.

Согласно требованиям к госзаказу, между Курской и "Винзаводом" должны зазеленеть липы, сливы, яблони и кусты барбариса, а также вдоль дорожек для пешеходов появятся газоны. На эти цели государство готово выделить более шестидесяти девяти миллионов рублей.

Время окончания подачи заявок от застройщиков – 20 августа текущего года. А срок поставки материала и выполнения работ назначен на октябрь 2013 года.

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