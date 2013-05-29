Благотворительный турнир по гольфу пройдет в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Международный благотворительный турнир по гольфу состоится в Москве 31 мая. Акция, которая проходит вот уже 18 лет подряд, приурочена ко Дню защиты детей. На поле выйдут бизнесмены, представители дипмиссий, деятели культуры, журналисты и гольфисты-юниоры. Всего в соревнованиях примут участие порядка 120 человек.

Посетителей ждут мастер-классы по гольфу на тренировочном поле. Также готовятся традиционные мероприятия. К ним, например, относится посадка деревьев на Аллее Труда. В свое время здесь высадили деревца Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Гоша Куценко и Леонид Рошаль, сообщили М24.ru организаторы.

Гольф-состязание начнется на поле Moscow Country Club в 10.30 – 11.30. Церемония награждения победителей турнира состоится в 17.30.

Собранные в рамках мероприятия средства будут направлены на нужды детей, а именно – в фонд "Подари жизнь" и фонд помощи хосписам "Вера". За годы проведения гольф-состязаний около 100 миллионов рублей удалось перечислить в фонды "Линия жизни", "Подари жизнь", коррекционные школы и клинику Леонида Рошаля.

Добавим, что с 13 по 15 сентября на поле гольф-клуба Moscow Country Club состоится турнир The Russian Open Golf Championship (Senior). Это один из основных мировых профессиональных турниров по гольфу. В программе – соревнования среди профессионалов, турнир между любителями и профессионалами. В этом году на мероприятие приглашены мировые звезды гольфа - Roger Chapman, Barry Lane, Tim Thelen, Peter Fowler, Paul Wesselingh.