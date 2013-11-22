Фестиваль для детей-инвалидов "Я люблю этот мир!" отметит 20-летие

Фото: ИТАР-ТАСС Фото: ИТАР-ТАСС

25 ноября в концертном зале гостиницы "Космос" пройдет Двадцатый юбилейный Московский фестиваль для детей-инвалидов и молодых инвалидов "Я люблю этот мир!".

На мероприятии наградят социально активных граждан за вклад в развитие благотворительности; молодых инвалидов за социальную активность; социально-активных многодетных семей, матерей, имеющих инвалидность. Церемонию проведет заслуженная артистка РФ Анита Цой.

В рамках празднования юбилея также планируется выставка творческих работ инвалидов "Добрых рук творенье", интерактивная программа развлечений для детей, праздничный концерт и церемония награждения премией "Сердце".

В праздничном концерте, который проведут народная артистка СССР Ангелина Вовк и заслуженный мастер спорта РФ Алексей Тихонов, примут участие Иосиф Кобзон, Дмитрий Колдун, Елка, Дмитрий Маликов и другие.

Также на фестивале планируется вручение премии "Сердце", учрежденной благотворительным Фондом помощи детям. Ее получают люди и организации, проявившие себя в бескорыстном служении обществу. Автором символа премии стал народный художник СССР Зураб Церетели. Он лично вручит бронзовую статуэтку лауреату премии этого года.