Столичных ветеранов проконсультируют ведущие офтальмологи Москвы

Фото: M24.ru

В субботу, 18 мая, ведущие врачи-офтальмологи проведут консультации и диагностику органов зрения у людей пожилого возраста и ветеранов, сообщает пресс-служба ЦАО столицы.

Осмотры состоятся в рамках благотворительной социально-оздоровительной акции "Видим мир вместе" в Центральном доме предпринимателя на Покровке.

По итогам консультаций врачи негосударственных учреждений столицы разработают паспорт здоровья для каждого участника акции.

Диагностику заболеваний будут производить на современном оборудовании. Это поможет лучшим образом оценить состояние органов зрения пожилых людей и определить тактику лечения и профилактики глазных болезней.