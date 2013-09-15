Благотворительная ярмарка при англиканской церкви прошла в столице

В столице состоялась благотворительная ярмарка при англиканской церкви Святого Андрея, единственной в Москве, сообщает телеканал "Москва 24".

Гостей ждали не только торговые ряды, но и мастер-классы, а для детей подготовили игры и подарки. Деньги, собранные на благотворительной акции, в первую очередь направят на помощь сиротам.

Продавцы украсили ярмарочные столы заморской символикой. Индийская кухня как напоминание о былой славе британской империи.

С одной стороны, мероприятие праздничное - различные игры, крокет и много еды. С другой - благотворительное. Даже настоятель церкви Саймон Стивенс занят мелким бизнесом.

Священник подчеркивает - такие праздники проводятся еще и для того, чтобы поддержать экспатов, людей, которые оказались далеко от дома.

Первая служба в англиканской церкви Святого Андрея прошла в 1884 году. Здание пережило много - мировые войны и революцию, в советское время там было финское посольство, потом несколько десятилетий - студия звукозаписи. В 1994 году церковь снова стала центром англоязычной коммуны. Благотворительные ярмарки стали проводиться лишь с 2005 года.

Средства, вырученные на ярмарке, пойдут в помощь детям, оставшимся без родителей. Также организаторы надеются, что денег хватит и на необходимый ремонт старинного здания.