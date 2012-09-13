Гаражная распродажа пройдет в одном из столичных дворов

Фото: М24, Софья Кондрашина

Благотворительная распродажа состоится 16 сентября в одном из московских дворов. Купить можно будет как подержанные вещи, так и абсолютно новые. Все вырученные деньги будут отданы Анастасии Дорониной, чтобы помочь ей вернуться к нормальной жизни после колонии.

"Московские новости" напоминают, что в 2008 году во Владимирской области машина Дорониной столкнулась с мотоциклом, на котором ехали два 17-летних подростка, которые в результате аварии погибли. Суд признал Анастасию виновной и приговорил ее к 4 годам колонии-поселения. Кроме того, ей пришлось выплатить родственникам погибших более двух миллионов рублей компенсации. Газета пишет, что у Дорониной двое детей.

Организаторы уже проводили подобную благотворительную распродажу. Тогда 113 тысяч рублей были переданы на лечение больной муковисцидозом Ане Колосовой.

"После прошлого раза мы решили, что если повторим благотворительную акцию, то снова сделаем ее для взрослого человека, и будем привлекать внимание к проблемам, с которыми сталкиваются взрослые люди", – сказала один из организаторов акции Леля Шергова.

Она рассказала, что на распродаже можно будет купить взрослую одежду от 300-400 рублей. Шергова подчеркнула, что на прошлой распродаже новые туфли Ив Сен Лоран были проданы за 1500 рублей.

Организатор добавила, что во дворе, где будет проходить распродажа, установят шатры и соорудят примерочные кабинки с зеркалами.

Распродажа состоится 16 сентября в Старосадском переулке, 10. Акция будет проходить с 12 до 19 часов.

