На фестивале "Винзавода" проведут опыты по созданию молний и торнадо

"Винзавод". Фото: ИТАР-ТАСС

15 июня в Центре современного искусства "Винзавод" состоится Большой благотворительный фестиваль "День радости". Всего на территории центра будет работать 10 тематических площадок, включая детскую зону, где будут устроены конкурсы, игры, творческие мастер-классы и ярмарка. Кроме того, там будут мыльные пузыри, песочные картины, сладкая вата, сухой бассейн, воздушные шарики, клоуны и многое другое.

Также московский художник-график Маргарита Журавлева проведет мастер-класс "Как нарисовать кошку", а центр "Вверх" научит всех желающих делать скворечники. Каждый гость праздника сможет оставить пожелание на "Дереве желаний", под которым пройдет благотворительная лотерея.

На проекте "Сумасшедшая наука" можно будет повеселиться и провести необычные опыты и веселые эксперименты, а также сыграть в увлекательные научные игры и сделать фантастические открытия. Так, из стаканчика исчезнет вода, из колбы появится волшебный джин, жидкость будет менять свой цвет, воздушный шар можно будет надуть одним выдохом, и прямо на глазах у публики создадут молнии и торнадо, а также проведут эксперименты с электричеством и туманом.

В "Лавке радостей" будут продавать современную и винтажную одежду и украшения, а также hand-made работы, настоящую американскую бижутерию 80-х годов и украшения из натуральных камней.

А в "Благо-бутике" будут костюмы и аксессуары из фильма "Черная молния", и, конечно же, автомобиль "Волга".

Специально для девушек устроят выставку-продажу свадебных платьев и аксессуаров, а стилисты и парикмахеры будут заплетать косы и делать татуировки хной. На празднике можно будет выиграть подписку на модный глянцевый журнал, футболки, сумки, рюкзаки и сувениры.

Профессиональные фотографы проведут мини-фотосессию с моментальными фото, а рядом будет работать фотобудка.

На фестивале будет играть живая музыка. Свои песни исполнит джазовый ансамбль Cocktail Party Band и российско-японский женский дуэт Kokoro. Он познакомит гостей с песнями из популярных аниме, мелодиями из кинофильмов, ретро-шлягерами и русскими песнями на японском языке.

Все собранные средства пойдут на ремонт благотворительного магазина "Лавка радостей" и на поддержку благотворительных программ.

Начало мероприятия - в 12:00.