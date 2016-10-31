M24.ru покажет, в чем привлекательность акционерных обществ

2 ноября на ВДНХ в центре информационных технологий "Умный город" состоится презентация мажоритарных и миноритарных пакетов акций тринадцати компаний. В их числе крупнейшая лифтовая компания "МОС ОТИС" и производитель мясной продукции ОАО "Царицыно". Представители департамента по конкурентной политике расскажут о технико-экономических показателях, составе имущества и инвестиционной привлекательности акционерных обществ.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице 2 ноября в 15:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.