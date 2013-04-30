На оптимизации закупок Москва сэкономит до 18 миллиардов рублей

Андрей Шаронов. Фото: ИТАР-ТАСС

В столице реализуется пилотный проект по оптимизации закупочной деятельности, который касается установления так называемых начальных максимальных цен. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал заммэра по вопросам экономической политики Андрей Шаронов.

Начальные максимальные цены - это стартовые цены для аукциона, с которых дальше начинается движение вниз. По оценкам экспертов, участвующих в системе оценки регулирующего воздействия (ОРВ), снижение порога при проведении обязательной независимой экспертизы при закупках с 50 до 20 миллионов рублей приводит к экономии в 18 миллиардов рублей для правительства Москвы в год, отметил Шаронов.

"То есть речь идет о том, что сейчас все закупки свыше 50 миллионов рублей направляются на независимую экспертизу, которая чаще всего корректирует начальную максимальную цену, делая ее, как правило, ниже, страхуя нас от непроизводительных расходов", - пояснил чиновник.

Напомним, все нормативные акты, законы и проекты с октября прошлого года москвичи могут обсудить на специальных интернет-порталах. Например, на zakonoproekt2012.ru, сайте Открытого Правительства и других площадках.