Про технологии: Глава департамента науки - о поддержке молодых бизнесменов

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

30 октября состоится пресс-конференция руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Олега Бочарова. M24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Пресс-конференция посвящена первому выпуску резидентов бизнес-акселерационной площадки API Moscow Красный октябрь. Олег Бочаров расскажет о мерах поддержки города для молодых технологичных компаний.

После пресс-конференции пройдет презентация проектов-выпускников. Здесь можно будет увидеть браслет, автоматически измеряющий поступающие с едой калории, попробовать бесплатное приложение для проектирования и дизайна помещений и многое другое.

В пресс-конференции также примут участие генеральный директор ЦИР Константин Фокин, председатель совета программы стимулирования и поддержки инновационного предпринимательства, управляющий партнер венчурного фонда Bright Capital Борис Рябов, а также управляющий партнер венчурного фонда FutureLabs, основатель Venture Club, аккредитованный партнер API Moscow Александр Бородич.

Трансляция завершена.