Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября 2014, 19:25

Экономика

Реализацию нежилых помещений обсудят на круглом столе "Школа инвесторов"

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

28 октября в здании Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХ и ГС при президенте РФ) пройдет круглый стол "Школа инвесторов".

Мероприятие направлено на повышение доступности участия потенциальных инвесторов в земельно-имущественных торгах. Организатором круглого стола выступает департамент города Москвы по конкурентной политике совместно с РАНХ и ГС при президенте РФ.

Участники обсудят вопросы, связанные с порядком и условиями участия в торгах по аренде и приватизации нежилых помещений (в том числе проводимых в электронной форме), находящихся в имущественной казне Москвы. Будут рассмотрены возможности информационных ресурсов департамента и правительства Москвы.

бизнес торги инвесторы круглые столы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика