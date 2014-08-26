ФАС запретила турагентствам игнорировать "Корал Тревел"

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Федеральная антимонопольная служба запретила крупнейшим сетевым агентствам игнорировать сотрудничество с туроператором "Корал Тревел", передает пресс-служба АТОР.

Ранее на некоторых туристических порталах было опубликовано письмо, адресованное участникам рынка и подписанное семью крупными сетями турфирм. В нем перечислялись претензии к "Коралу" и рекомендовалось "отдавать предпочтение" другим туроператорам.

В АТОР отмечают, что компании-инициаторы бойкота объединяют около 2 тысяч турфирм. "Корал Тревел" пожаловался на письмо в ФАС, и служба вынесла турфирмам официальное предупреждение о незаконности таких действий.