Столичные власти сохранят объем финансовой поддержки бизнесу

В столице проходит круглый стол о стимулировании бизнеса

Власти города не сократят объемы финансовой поддержки бизнесу, сообщил руководитель департамента науки Олег Бочаров.

По его словам, объем финансовой помощи, которая предоставлялась предпринимателям в 2014 году, не снижен ни на одну копейку, сообщает телеканал "Москва 24".

Кроме того, департамент изменит схему предоставления субсидий предпринимателям. Власти впервые планируют привлечь банки.

Отметим, в городском бюджете в 2014 году на поддержку бизнеса было предусмотрено около 3 миллиардов рублей. Представители малого и среднего бизнеса Москвы подали 1,4 тысяч заявок на получение субсидий от правительства Москвы.

Напомним, в начале декабря министр культуры РФ Владимир Мединский опроверг слухи о значительном сокращении финансирования культуры в 2015 году.

По его словам, правительство и президент продолжают уделять приоритетное значение вопросу развития этой сферы.

Ранее в Госдуме высказали беспокойство тем, что в федеральном бюджете на следующий год финансирование сферы культуры планируют сократить на 600 миллионов рублей по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Кроме того, в будущем году правительство Москвы не сократит и финансирование программ, направленных на развитие города. По словам Собянина, наиболее важными направлениями развития в будущем году станут решение транспортных вопросов и привлечение инвестиций.