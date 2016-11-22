M24.ru покажет, чем привлекательна торговля в киосках

23 ноября в Центре информационных технологий "Умный город" на ВДНХ состоится круглый стол "Большие возможности для малого бизнеса". Речь пойдет об использовании нежилых помещений площадью до 150 квадратных метров и возможности торговать в городских киосках. Слушатели узнают о порядке и условиях участия в земельно-имущественных торгах.

Встреча состоится в рамках Школы Инвесторов – совместного проекта департамент по конкурентной политике и ГБУ "Малый Бизнес". Смотрите прямую трансляцию на этой странице 23 ноября в 15:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.