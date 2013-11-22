Форма поиска по сайту

22 ноября 2013, 19:04

Экономика

Бизнес-эксперт расскажет о будущем предпринимателей

Фото: ИТАР-ТАСС

О том, какие изменения ожидают в будущем мир бизнеса, расскажет 22 ноября эксперт в области маркетинга и бизнес-моделирования Константин Холстинин. Онлайн-трансляцию лекции проведет сетевое издание M24.ru.

Выступление Холстинина "Какие сенсационные изменения ожидают мир бизнеса?" станет частью программы, которая пройдет в Центральном доме предпринимателя в рамках финала конкурса "Инновации для города". Главными темами конкурса стали городская навигация и транспорт, городские приложения, модернизация пространства, экология и другие.

Начало трансляции - в 19.30.

Трансляция завершена.

