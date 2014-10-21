Москва продает предприятие "Моспромцентр"

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

Акции ОАО "Московский межотраслевой промышленный центр" будут проданы на аукционе, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Их начальная цена составляет примерно 57 миллионов рублей.

Московский межотраслевой промышленный центр Предприятие "Моспромцентр" работает в столице с 1924 года. Предприятие "Моспромцентр" работает в столице с 1924 года. Сначала оно располагалось на улице Александра Невского и объединяло несколько артелей по производству домашней обуви. В 1961 году правительство объединило обувные мастерские в фабрику "Домашняя обувь". Затем ее и московскую кожгалантерейную фабрику превратили в производственное объединение "Спутник". В 2002 году предприятие перевели из центра на юго-запад столицы. Тогда же руководство "Моспрмцентра" приняло решение по-другому организовать производство и начало выпускать респираторы - средства защиты дыхательных органов. Сегодня ОАО "Моспромцентр" является единственным в Москве производителем респираторов ШБ-1.

Как пояснили M24.ru в пресс-службе "Моспромцентра", производство на предприятии продолжится до 2016 года при любом исходе торгов. Это обязательство прописано в распоряжении столичного департамента городского имущества. Кроме того, до 2016 года новый собственник должен будет сохранить в "Моспромцентре" не менее 63 рабочих мест.

Заявки на участие в торгах принимаются до 28 ноября, аукцион пройдет в конце декабря. В аукционе могут участвовать как российские, так и иностранные физические и юридические лица. Продажа акций "Моспромцентра" является частью столичной программы приватизации городского имущества.

Напомним, в мае этого года на торги была выставлена промзона "Руднево", расположенная на востоке столицы. На ее территории планируется построить образовательный центр, несколько инновационнно-промышленных комплексов и технопарк.

Научно-производственное объединение "Химавтоматика" в районе Ботанического сада было выставлено на торги в июне.

В советские годы "Химавтоматика" была мощным предприятием, выпускавшим продукцию для оборонки и космической отрасли. Здесь работали 20 тысяч человек, а генеральным директором в 80-х годах был экс-мэр столицы Юрий Лужков. Сейчас в НПО "Химавтоматика" осталось всего 140 сотрудников.

В конце сентября город выставил на продажу свою долю в производственном объединении "Тонкий органический синтез".

В 90-е годы правительство Москвы пыталось спасти когда-то мощное химическое предприятие. Город приобрел контрольный пакет акций предприятия. Попытка оказалась не очень удачной, мощности завода использовались менее, чем на треть.

Сегодня столичные власти готовы рассмотреть все варианты развития территории предприятия. После проведения аукциона на месте "Синтеза" может появиться как технопарк, так и новые жилые кварталы.