Долгосрочное прогнозирование в России надо совершенствовать - эксперт

В России надо совершенствовать долгосрочное прогнозирование - эксперт

В России отсутствуют система управления научно-техническим ростом и необходимая компетенция, чтобы конкурировать в сфере долгосрочного прогнозирования (форсайта). Это затрудняет оценку перспектив инновационных проектов.

Об этом на форуме Innovation Media Day рассказал директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков.

По его словам, ни в одном российском университете нет хорошего взаимодействия между форсайт-центром, центром коллективного пользования, стартапами и руководством вуза. Таким образом, их деятельность размыта, нет конкретики, чем они занимаются и какие проекты реализуют.

Как отметил Песков, эти люди должны работать совместно, брать на себя ответственность, в том числе и финансовую, за результаты своей деятельности. Это позволит значительно повысить качество прогнозирования в сфере инноваций, отметил он.

Как сообщалось ранее, Россия заняла второе место в международном рейтинге по количеству компаний, занимающихся разработками в высокотехнологическом секторе. Кроме того, наша страна заняла восьмое место по количеству патентов.