Правительство Москвы поддержит социальное предпринимательство

Фото: ИТАР-ТАСС

Для финансовой поддержки социального предпринимательства в Москве запланировано выделить около 20 процентов средств от суммы, которая была направлена на финансирование программ поддержки малого и среднего бизнеса, в совокупности составляющей 2,5 миллиарда рублей.

Об этом в четверг сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Дмитрия Князева.

По словам Князева, в настоящее время департамент еще не опередил точную сумму финансирования программ. С проектами развития и поддержки социального предпринимательства в Москве можно ознакомиться на сайте департамента.