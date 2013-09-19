Форма поиска по сайту

19 сентября 2013, 19:09

Экономика

Правительство Москвы поддержит социальное предпринимательство

Фото: ИТАР-ТАСС

Для финансовой поддержки социального предпринимательства в Москве запланировано выделить около 20 процентов средств от суммы, которая была направлена на финансирование программ поддержки малого и среднего бизнеса, в совокупности составляющей 2,5 миллиарда рублей.

Об этом в четверг сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Дмитрия Князева.

По словам Князева, в настоящее время департамент еще не опередил точную сумму финансирования программ. С проектами развития и поддержки социального предпринимательства в Москве можно ознакомиться на сайте департамента.

