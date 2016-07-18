LIVE: как и зачем инвесторам приобретать АО "Столичные аптеки"

20 июля в отеле "Марриотт Ройал Аврора" инвесторам расскажут о приобретении крупного актива – 100 процентов уставного капитала АО "Столичные аптеки". В число объектов недвижимого имущества акционерного общества входит 185 объектов, из них – 180 аптечных пунктов и 5 помещений складского типа.

На мероприятии выступят представители департамента городского имущества, департамента по конкурентной политике, ГУП "Московское имущество". О технико-экономических показателях объектов расскажет директор направления "Финансовый консалтинг" и группы компаний SRG Иван Терешин. В качестве экспертов выступят представители компаний Knight Frank, Praedium, RRG, Colliers, Cushman&Wakefield, NordStar Development, RNC Pharma.

Презентация проходит в рамках проекты "Биржа торгов".Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 15:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.