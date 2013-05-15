Туроператоры, не вошедшие в "Турпомощь", работают незаконно - Тюрина

Пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина о работе объединения "Турпомощь"

Туроператоры, не вошедшие в объединение "Турпомощь", работают незаконно. Об этом сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

"Туристы, заключающие договор с компанией, которая не входит в "Турпомощь", сильно рискуют, - сказала Тюрина. - Их будет некому защищать. Те же, кто попадает в неприятную ситуацию на курортах и имеют договоры с туроператорами, состоящими в "Турпомощи", могут рассчитывать на поддержку со стороны объединения".

Это касается не только цивилизованных стран, но и государств, куда российские туристы ездят не слишком часто. "Если у туриста возникнет проблема в Гвинее, мы, конечно, не отправим за ним отдельный самолет, но найдем ему билет и оплатим его, чтобы турист смог улететь домой", - отметила Тюрина.

Случаи, аналогичные тому, что произошел недавно в Египте, когда персонал отеля отказался обслуживаться туристов из России, по словам пресс-секретаря, не входят в компетенцию "Турпомощи".