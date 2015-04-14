Форма поиска по сайту

14 апреля 2015, 17:02

Экономика

Онлайн-трансляция: ведущие бизнесмены о возможностях на рынке в эпоху кризиса

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

16 апреля в рамках Online Retail Russia 2015 в зале "Чайковский" продет бизнес-сессия по теме "Рынок 2015: Возможности, которых раньше не было". Организатор мероприятия – B2B Conference Group (BBCG). Эта компания ежегодно устраивает деловые саммиты ведущих бизнесменов и представителей ключевых отраслях экономики России.

На мероприятии представители The Boston Consulting Group и Deloitte обсудят актуальные экономические вопросы. Слушатели узнают, какие возможности появились на рынке во время кризиса. Бизнесмены расскажут, как наладить сотрудничество между предпринимателями и государством. Также гостей познакомят с возможностями передовых технологий.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 10.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 16 апреля в 10.00
  • Что: беседа о рынке
  • Кто: The Boston Consulting Group и Deloitte
  • Кому смотреть: тем, кто подумывает заняться бизнесом

Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
бизнес рынок бизнесмены прямые трансляции B2B Conference Group (BBCG) Deloitte The Boston Consulting Group

