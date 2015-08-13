В России появится название "пиво специальное"

Фото: m24.ru

В России может появиться понятие "пиво специальное". В эту категорию войдут марки, которые по российскому законодательству с 2011 года называются пивными напитками, к примеру, Guinness, Hoegaarden, Bud, "Балтика кулер лайм" и ряд других.

Руководитель исполнительного комитета Союза российских пивоваров Вячеслав Мамонтов считает, что новшество в законодательстве поможет убрать с рынка производителей некачественных пивных напитков.

"Термин "пивной напиток" появился несколько лет назад. Речь идет о процентном содержании сырья при производстве пива и пивных напитков. С учетом этого какое-то количество пива стало называться пивными напитками, в том числе всемирно известные сорта. У них существует уникальная рецептура, но она попадает под категорию пивных напитков.

Проблема в том, что сейчас какое-то количество производителей слабоалкогольной продукции с использованием спирта начали называть свою продукцию пивными напитками. Они выпускают ее без налогов и акцизов. Регулятор предлагает ввести категорию "пиво специальное", чтобы сорта, которые называются пивными напитками, стали пивом. Пивные напитки должны лицензировать, чтобы убрать с рынка недобросовестных производителей слабоалкогольной продукции", – пояснил он в эфире радиостанции "Москва FM".

Guinness и Hoegaarden могут вернуть статус пива

Как пишут "Ведомости", этот вопрос обсуждался на совещании в Росалкогольрегулировании. Издание отмечает, что почти половина продаваемых в России напитков на основе пива произведены нелегально.

Отметим, с 2025 года могут ввести полный запрет на розлив алкоголя в пластиковую тару. С 1 июля 2016 года алкогольная продукция не должна разливаться в полиэтиленовую тару емкостью более 1,5 литра, с 2020 года – емкостью более 0,5 литра.

В конце февраля Национальный союз защиты прав потребителей предлагал ввести в России минимальные цены на пиво. По мнению союза, это необходимо для устранения с рынка псевдопивных напитков – продуктов, представляющих собой смесь воды, спирта, красителя и ароматизаторов.

В настоящее время государство регулирует цены только на крепкие (выше 28 градусов) напитки, произведенные в России. Прорабатывается вопрос госрегулирования цен на вино, в том числе шампанское.