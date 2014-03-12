Предпринимателям расскажут о бизнес-возможностях Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

13 марта в Центральном доме предпринимателя стартует цикл конференций "Москва. Аэродром для бизнеса". Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию дискуссионной панели "Как создать свой бизнес? Инструменты вузов для молодых предпринимателей".

На открытии выступят: заместитель руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Дмитрий Князев, вице-президент по развитию малого бизнеса ОАО "Сбербанк России" Андрей Шаров, заместитель генерального директора ГБУ "Малый бизнес Москвы" Иван Буртник.

В рамках мероприятия пройдет бизнес-семинар Центра поддержки экспорта "Экспорт в страны СНГ", на нем выступят эксперты в области содействия развитию торгово-экономического сотрудничества между Россией и СНГ.

Кроме того, в программе - дискуссионная панель ведущих бизнес-инкубаторов Москвы, (МАМИ, МГУ им. Ломоносова, МФТИ, МГТУ им. Баумана, МИСиС, РЭУ им. Плеханова, НИУ ВШЭ), круглый стол об инструментах поддержки малого и среднего бизнеса.

На конференции пройдут мастер-классы от известных деятелей бизнес-сектора: основателя ООО "Дымовское колбасное производство" и других бизнес-проектов Вадима Дымова, президента и основателя ОАО "Faberlic" Алексея Нечаева, соучредителя и гендиректора "LaunchGurus" Лоренса Райта.

Начало трансляции 14.30

Трансляция завершена.