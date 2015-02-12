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Бизнес

12 февраля, 17:01

Французская компания откроет сервисный центр в технополисе "Москва"

бизнес инновации технополис Москва Олег Бочаров Schneider Electric

Фото: www.technomoscow.ru

Французская компания Schneider Electric откроет сервисный центр и центр обучения площадью почти 8 тысяч квадратных метров в технополисе "Москва".

Компания стала 28 резидентом технополиса. Открытие центра намечено на второе полугодие 2015 года. Он предоставят рабочие места для 250 высококвалифицированных сервисных инженеров.

Как сообщает пресс-служба технополиса, центр будут готовить специалистов в области управления электроэнергией и повышения энергоэффективности, а также проводить сервисное обслуживание высокотехнологичного оборудования. Сюда войдут ремонтные мастерские, обучающие классы, демонстрационный центр энергоэффективных технологий, а также склад.

Schneider Electric собирается применить в технополисе "зеленые" технологии собственной разработки, включая систему учета и анализа потребления энергии, систему хладоснабжения, систему безопасности и видеонаблюдения. Кроме того, планируется открыть зарядную станцию для электромобилей, организовать раздельный сбор мусора и пункт приема батареек для последующей переработки.

Schneider Electric насчитывает 35 офисов в городах России с головным офисом в Москве. Производственная база компании в России представлена 7 действующими заводами и 3 логистическими центрами. Подразделения компании успешно работают более чем в 100 странах.

Оборот компании за 2013 год достиг 24 миллиарда евро. Schneider Electric предлагает интегрированные энергоэффективные решения для энергетики и инфраструктуры, промышленных предприятий, объектов гражданского и жилищного строительства, а также центров обработки данных.


"Москва заинтересована в предприятиях, ориентированных на инновационные технологии. Столичные технопарки - это идеальное место для запуска производств интеллектуальной направленности. Мы со своей стороны готовы создать все условия компаниям с научным и высокотехнологичным наполнением", - отметил руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Олег Бочаров.

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Как сообщалось ранее, к концу 2015 года в технополисе "Москва" планируют запустить производство 3D-принтеров. Выпуском оборудования займется российская компания "Мако Технолоджи", которая арендовала в технополисе 576 квадратных метров производственных площадей сроком на 10 лет. Для производства 3D-принтеров в компании намерены открыть конструкторское бюро и образовательный центр.

Напомним, технополис "Москва" был создан в декабре 2012 года. Центр инновационного производства расположился на территории бывшего автозавода "Москвич". Здесь создаются благоприятные институциональные, организационные, правовые и инженерно-технические условия для резидентов. В центре отсутствуют многие барьеры для размещения производства, такие как кадастровая регистрация, получение разрешения на строительство и технических условий.

Ожидается, что в 2015 году на площадке будут размещены от 100 до 200 компаний резидентов, а к концу 2017 года здесь будут работать более 10 тысяч человек.

Также на территории технополиса построят гостиницу эконом-класса. Трехзвездочный отель площадью 8 тысяч квадратных метров будет рассчитан на 130 постояльцев.

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