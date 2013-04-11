Столичных бизнесменов призвали больше доверять прокуратуре

Прокурор Москвы Сергей Куденеев посоветовал бизнес-сообществу "больше доверять органам прокуратуры и не бояться обращаться с заявлениями на нарушения со стороны госорганов". Об этом он сказал 11 апреля на заседании Общественного совета при прокуратуре города по защите малого и среднего бизнеса.

"Попробуйте, потом проанализируйте и скажете, как мы (прокуроры - M24.ru) реагируем и помогаем предпринимателям", - посоветовал глава надзорного ведомства. Он отметил, что за 2012 год в столичные органы прокуратуры поступило 2322 заявлений от органов госконтроля на согласование проведения проверок бизнесменов, однако почти в половине из них было отказано.

"Мы ждем от предпринимателей большего доверия к прокуратуре. Просто поверьте в нас", - обратился к бизнес-сообществу Сергей Куденеев.

В ходе дискуссии был озвучен пример, как сотрудники прокуратуры САО выявили нарушения в действиях руководства ОАО "Мосэнергосбыт", которое "принуждало предпринимателей к заключению договоров с компанией на поставку электроэнергии по завышенной цене". В результате руководству "Мосэнергосбыта" было внесено представление на устранение нарушений, а материалы проверки были переданы в следственные органы, которые возбудили уголовное дело.

Прокуроры в ходе заседания посетовали на то, что сейчас процент обращений предпринимателей в надзорные органы "минимален". "Эту тенденцию надо переламывать. В 2012 году у нас был создан специальный отдел, отвечающий за повышение контроля за госорганами. За прошлый год было выявлено 771 нарушение госорганами. По всем допущенным фактам нарушения закона были приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - отметил Куденеев.

"Да вы поймите, что предприниматели бояться идти в правоохранительные органы не потому что их замучили проверками или вымогают деньги, а потому что у тех, кого посадили, есть друзья и знакомые. И многие просто боятся мести с их стороны", - сказала председатель некоммерческого партнерства "Бизнес Солидарность" Яна Яковлева. И тут же привела пример, как недавно к ней пришли некие люди, представившись налоговыми инспекторами и заявили, что ей "необходимо придумать какие-то нарушения, за которые попросили 3,5 миллиона рублей". "При этом они предъявили список предпринимателей, к которым должны зайти и тоже попросить денег за несуществующие нарушения", - отметила Яковлева. Она добавила, что написала заявление в МВД, кое-кто из вымогателей был взят с поличным, остальные скрылись от следствия.

"В ходе следствия выяснилось, что на территории Москвы действует целая группа неких братков, в которую входят как действующие, так и бывшие сотрудники налоговых инспекций", - сказала Яковлева. Она попросила прокурора города собрать круглый стол с налоговым органом и спросить, а что это за "черные списки предпринимателей такие".

С тем, что "прокуратура недостаточно контролирует деятельность налоговых органов и лично видел список налоговых органов", отметил и председатель комитета по правовым вопросам президиума ассоциации молодых предпринимателей Сергей Варламов. Он сказал, что "количество налоговых проверок не уменьшаются, а наоборот - увеличиваются". И попросил прокурора Москвы, чтобы "из поля зрения не выпадали и налоговые органы".

Председатель московского городского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Жарков привел пример того, как прокуроры берут на себя контролирующие функции. "К сожалению, мы не всегда видим открытые объятия со стороны прокуратуры. В прошлом году сотрудники Пресненской межрайпрокуратуры внепланово провели проверку всех кафе и ресторанов и настойчиво просили владельцев общепита заключать договоры на вывоз мусора с конкретной компанией. Мы написали жалобу на действия проверяющих, но до сих пор не получили никакого ответа, хотя на это по закону отведен месяц", - сказал Жарков.

В свою очередь, прокурор Куденеев ответил, что по данному факту будет проведена проверка и приняты соответствующие меры. "Я категорически против, когда прокуроры подменяют контролирующие органы. Такая практика должна быть прекращена", - сказал он.

При этом глава столичной прокуратуры отметил, что ему было "важно услышать бизнес сообщество, понять, какие преграды существуют", и посоветовал предпринимателям "сделать вместе шаги друг к другу. "С завтрашнего дня не стоит ожидать резких перемен, но первые шаги по улучшению ситуации будут сделаны", - заявил он.

Екатерина Карачева