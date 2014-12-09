10 декабря в Москве наградят "бизнесменов года"

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

10 декабря в столице состоится церемония вручения ежегодной Премии РБК. Ее присуждают эффективным компаниям, талантливым бизнесменам и общественным деятелям, которые внедрили новые технологии в бизнес.

Премия будет вручена в девяти номинациях трех разделов:

Люди:



Предприниматель года

Менеджер года

Инвестор года

Компании

Стартап года

Прорыв года

Сделка года

Общество

Гражданин года

Государственный человек

Благотворитель года

Победители в каждой из номинаций определятся по итогам голосования экспертов. Результаты проверит независимый аудитор Премии РБК. В экспертный совет премии входят главные редакторы информационных ресурсов холдинга РБК, а также бизнесмены, должностные лица государственных органов и общественные деятели.