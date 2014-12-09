10 декабря в Москве наградят "бизнесменов года"

Фото: ТАСС/Максим Шеметов
10 декабря в столице состоится церемония вручения ежегодной Премии РБК. Ее присуждают эффективным компаниям, талантливым бизнесменам и общественным деятелям, которые внедрили новые технологии в бизнес.
Премия будет вручена в девяти номинациях трех разделов:
Люди:
- Предприниматель года
- Менеджер года
- Инвестор года
Компании:
- Стартап года
- Прорыв года
- Сделка года
Общество:
- Гражданин года
- Государственный человек
- Благотворитель года
Победители в каждой из номинаций определятся по итогам голосования экспертов. Результаты проверит независимый аудитор Премии РБК. В экспертный совет премии входят главные редакторы информационных ресурсов холдинга РБК, а также бизнесмены, должностные лица государственных органов и общественные деятели.