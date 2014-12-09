Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Бизнес

09 декабря 2014, 20:18

10 декабря в Москве наградят "бизнесменов года"

бизнес церемонии награждения Премия РБК

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

10 декабря в столице состоится церемония вручения ежегодной Премии РБК. Ее присуждают эффективным компаниям, талантливым бизнесменам и общественным деятелям, которые внедрили новые технологии в бизнес.

Премия будет вручена в девяти номинациях трех разделов:

Люди:

  • Предприниматель года
  • Менеджер года
  • Инвестор года

Компании:
  • Стартап года
  • Прорыв года
  • Сделка года

Общество:
  • Гражданин года
  • Государственный человек
  • Благотворитель года

Победители в каждой из номинаций определятся по итогам голосования экспертов. Результаты проверит независимый аудитор Премии РБК. В экспертный совет премии входят главные редакторы информационных ресурсов холдинга РБК, а также бизнесмены, должностные лица государственных органов и общественные деятели.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать