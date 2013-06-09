Кипр компенсирует россиянам часть потерь от "стрижки вкладов"

Кипр компенсирует потери по вкладам

Кипр компенсирует россиянам часть потерь, которые они понесли из-за решения Еврогруппы. Президент островного государства пообещал сделать все возможное, чтобы снизить последствия от так называемой стрижки вкладов.

Сегодня из 70 миллиардов евро на счетах кипрских банков 20 миллиардов принадлежат россиянам, сообщает телеканал "Москва 24".

Напомним, 15 марта банки Кипра приостановили все операции. В результате оказались заблокированы 2 миллиарда долларов российских вкладчиков.

Власти государства хотели списать почти 10% со всех крупных депозитов, тем самым пополнив бюджет страны. Таковы были условия финансовой помощи от Евросоюза и Международного валютного фонда, без которой Кипру грозил бы дефолт.

В ночь на 25 марта Совет министров финансов стран еврозоны снял угрозу дефолта на Кипре.

Позже тем, кто потерял деньги на Кипре, пообещали упростить процедуру получения гражданства. Такие экстренные меры принимают власти страны, чтобы удержать иностранных инвесторов.