Форум мобильных разработчиков Apps4All пройдет в Москве 11 октября

Фото: forum.apps4all.ru

11 октября 2013 года в центре Digital October пройдет IV международный форум мобильных разработчиков Apps4All. Мероприятие соберет более 1000 представителей мобильной экосистемы, а также специалистов крупнейших IT-компаний и ведущих экспертов отрасли.

Участие в форуме примут докладчики из известнейших зарубежных и отечественных компаний: Google, Microsoft, Intel, Mail.Ru Group, Яндекс и многих других. Специалисты обсудят перспективы взаимодействия разработчиков приложений и операторов сотовой связи, продвижение мобильных приложений, а также мобильный банкинг.

Также в рамках мероприятия подведут итоги конкурса MoscowAppContest’13 на разработку лучшего приложения для города Москва. Победитель получит 150 тысяч рублей, поездку в образовательных целях в Кампус Google в Тель-Авиве и возможность продвижения приложения в качестве официального сервиса правительства Москвы.