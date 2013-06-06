"Большое интервью": Андрей Шаронов о редевелопменте промышленных зон

Москва будет претендовать на проведение Всемирного саммита городов (World Cities Summit) в 2015 году.

С этим предложений власти столицы выступят на саммите этого года, который пройдет в испанском Бильбао, сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Андрей Шаронов.

"Одна из наших задач на Бильбао – попытаться убедить организаторов этого мирового саммита сделать один из форумов в Москве, предположительно 2015 года. На наш взгляд, это добавит очков городу, это повысит его узнаваемость", – сказал Шаронов.

Еще одна задача московской делегации – привлечь новых специалистов к участию в Московском урбанистическом форуме, отметил заммэра.

Всемирный Саммит Городов – самая представительная по количеству участников встреча мэров крупнейших мегаполисов мира. В прошлом году саммит проходил в Сингапуре. Тогда в его работе приняли участие мэры более 140 городов мира. В 2013 году саммит состоится в испанском Бильбао в середине июня.