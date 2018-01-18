"Некоторые думали, что это розыгрыш": Как открывают свой бизнес люди, которым еще нет 18

По разным подсчетам, средний возраст предпринимателя в России – около 35 лет. Портал Москва 24 решил поговорить с людьми, которые уже открыли свой бизнес, хотя им еще нет и 18.

Согласно опросам, многие россияне винят в проблемах со своим здоровьем именно работу и стресс. И все чаще уставшие от ежедневных походов в офис работники пытаются открыть собственное дело. Особенно, если спрашивать ребят до 25 лет: среди них о собственном бизнесе размышляют почти 60% опрошенных.

Хотя есть и уникальные случаи. Когда человек открывает свое дело, не дожидаясь совершеннолетия. И масса сложностей его ничуть не пугает.

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Дарья, 16 лет. Бизнес: сайт-конструктор одежды

"У нас в России можно еще много над чем работать, можно много чего открыть, у нас далеко не все есть. И важный плюс: я думаю, у нас достаточно свободная страна, и тут можно много чего пробовать, развивать”, – считает молодой предприниматель из Москвы Дарья Тимохина.

На момент интервью Дарье – 16 лет. Ее семья имеет собственный бизнес, и, как она сама говорит, с детства ей объясняли всевозможные детали и нюансы, да и сама атмосфера в семье подталкивала развиваться в этом направлении.

Когда я перешла в более сознательный возраст, я поняла, что это достаточно интересно, и родители смогут помочь по необходимости, в том числе со стартовым капиталом. В общем, меня это зацепило.



Финальный импульс придал дедушка Дарьи, который отправил внучку в бизнес-лагерь в Сочи. Там, помимо обучения, участники выходят в реальный рынок со своими предложениями и продуктами и зарабатывают абсолютно реальные деньги.

Все это Даша воспринимала скорее как игру, но именно там, в лагере, сформировалась команда, с которой девушка начала проработку первого серьезного бизнеса вне лагеря. "Сейчас мы завершаем проект, и скоро он воплотится в реальность. Это будет сайт, конструктор одежды, благодаря которому люди смогут делать любые вещи, которые им по душе, и сразу заказывать их и оформлять доставку. Целевая аудитория, прежде всего, – компании. Возможно, это будет интересно им к корпоративам," – рассказывает девушка.

Дарья Тимохина (в центре) с командой за работой. Фото: личный архив

Помимо нашей героини, в разработке участвуют еще пять человек из разных городов, и 16-летняя Дарья – самая старшая из них (все они познакомились в лагере). Правда, по словам Даши, довольно много времени отнимает согласование спорных моментов со всеми участниками, но зато дает возможность запуститься сразу в нескольких городах.

"На самом деле, связь достаточно сложно поддерживать. Да и в силу того, что мы еще школьники, у каждого свои хобби и своя жизнь. Но в итоге мы состыковываемся, работаем – в общем, справляемся", – говорит Дарья.

Трудности возникали и на начальном этапе. К примеру, большой неожиданностью для команды стали долгие поиски поставщиков. Оказалось, что недостаточно вбить в поисковую строку нужный запрос и договориться об отгрузках: одни только переговоры могут занимать не часы и даже не дни. По словам девушки, сейчас круг поставщиков определился, но к окончательной договоренности пока не пришли, хотя на это потрачено уже больше месяца.

Финансовый вопрос Дарья предпочла обойти стороной, лишь уточнила, что с этим были большие проблемы. Но главной сложностью она все-таки считает разработку и написание полного бизнес-плана. “Да, тебе дали родители и наставники в бизнес-лагере какие-то знания и навыки. Но когда ты уже в свободном плавании, даже со своей командой, все равно всегда возникают нюансы, о которых ты и не подозревал. Да и всегда тяжело договариваться: один орет одно в скайпе, другой – второе, и так продолжается часа три, пока не приходим к решению, которое предложил один из нас", – признается Дарья.

Естественно, возраст накладывает свои сложности и в бизнесе, и в жизни.

Были проблемы при первом контакте, некоторые отказывались общаться, при попытке наладить связь – думали, что это розыгрыш. Хотя вот такого, чтобы прям отказывали, – не было.





Кроме того, сам бизнес приходится оформлять на родителей, чтобы избежать юридических сложностей. Времени на школу и хобби тоже практически не остается, и учится Даша, по собственному признанию, не очень. "Сейчас, когда я уже поняла, что мне кое-какие знания нужны для будущего, я пошла профильно изучать математику, литературу, потому что важно строить правильно речь, особенно когда волнуешься. Что касается хобби, то пять лет я профессионально занималась спортивным диско и стала вице-чемпионкой мира по этой дисциплине. С этого года я набрала группу и параллельно занимаюсь тренерской работой. Времени на все катастрофически не хватает, но это нормальная ситуация для Москвы," – рассказывает девушка.

Дайаана, 16 лет. Бизнес: продукты с содержанием меда

Шестнадцатилетняя Дайаана – уроженка Якутии, и свой бизнес она закономерно начала в родных местах. Ее отец сам занимается предпринимательской деятельностью и даже воспользовался возможностью получить дальневосточный гектар. Он и натолкнул дочь на мысль попробовать свои силы в бизнесе. Дайаане захотелось завести пасеку, производить свой мед. Как рассказывает девушка, из-за суровых условий местности сам мед продавать не очень выгодно, зато продукты с его содержанием, к примеру, суфле, могут окупиться. "Родители и администрация школы пошли мне навстречу, и на выделенные средства в 2016 году в мае месяце были приобретены пчелосемьи из Башкирии", – рассказывает девушка.

В нашем селе вообще нет пасеки, а самый известный пчеловод в республике занимается другой продукцией. Есть недалеко агропрофилированная школа – у них стоит пасека, но продукция тоже сильно отличается от нашей.

Например, поясняет девушка, у них нет меда с кедровыми орешками, мыла с медом и суфле.

Конечно, Дайаана, как и другие молодые предприниматели, столкнулась с неприятием ее возраста. Многие клиенты не воспринимали ее всерьез, хотя сама продукция получила государственную сертификацию. Отношение менялось только после того, как поступали положительные отзывы.

Когда я впервые пришла в налоговую, меня никто всерьез не воспринял – мне 15 лет было. Но после регистрации и начала работы я уже привыкла. Когда нашу продукцию распробуют, то клиенты смотрят уже как на взрослого человека.





Перед праздниками, поясняет девушка, часто появляются новые покупатели. "В местные магазины я свою продукцию тоже поставляю", – добавляет она.

Дайаана Игнатьева. Фото: личный архив

В процессе работы Дайаана заинтересовалась другим направлением. Для привлечения клиентов нужно было создать свой знак, оригинальную упаковку. Во время разработки девушку это увлекло, и сейчас параллельно она сама занимается изготовлением упаковок, этикеток, оформлением продукции. Дайаана даже думает сменить сферу деятельности. "У меня первый ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, получается при регистрации бизнеса. – прим. ред.) – типография, у нас их две в селе, конкурируем. С удовольствием в ней работаю, хочу стать графическим дизайнером", – признается она.

Одним из главных плюсов своего бизнеса Дайаана, конечно, считает возможность саму себя обеспечивать. По словам девушки, только с магазинных продаж выручка в среднем составляет около 25 тысяч в месяц. Если сюда подключить ярмарки, выставки-продажи как школьного, так и районного и республиканского уровней, то в осенний сезон доход может превысить 200 тысяч рублей в месяц. Кстати, в сотрудниках у Дайааны в основном ее сверстники. "В течение года на трех должностях у нас работают более десяти ребят, желающих познакомиться с бизнесом, пишущих работы по меду. Расходы в месяц в общем составляют около 89 тысяч рублей, считая зарплаты", – говорит она.

Конечно, приятно, что всегда есть карманные деньги, и они заработаны тобой.



Марина, 16 лет. Бизнес: изделия из дерева

Отец 16-летней москвички Марины Швец занимается производством межкомнатных дверей. Девушка всегда была немного вовлечена в процесс и в какой-то момент решила попробовать собственные силы. Марина договорилась с отцом и за арендную плату получила доступ к деревообрабатывающему станку. Сейчас она производит на продажу медальницы, разделочные доски, подносы и другие подобные изделия. По словам Марины, в своем лице она совмещает все должности. "Производство достаточно автоматизировано: я пишу программу и загружаю в станок. И программирование, и менеджмент – все на мне. Если мне нужно закупить древесину, я связываюсь с поставщиком, нанимаю водителя", – рассказывает она.

Сложностей, конечно, немало: "У нас большая проблема – низкая компетенция людей. Когда ты звонишь специалисту, о чем-то его спрашиваешь, а он отвечает: "не знаю". К примеру, у меня в станке очень важна толщина пласта древесины. Я связываюсь с поставщиками (это ведь люди, которые зарабатывают на продаже древесины), пытаюсь узнать у них важный для себя момент, одинаковый ли по толщине продукт. А мне отвечают, мол, кто думает в производстве мебели о миллиметрах? Люди институты заканчивают, а в итоге ничего... Это грустно".

Марина Швец. Фото: личный архив

Трудностей, связанных с возрастом, Марина почти не замечает. В большинстве своем общение и с поставщиками, и с клиентами проходит по телефону или в переписке, где возраст никто не указывает и не спрашивает. Говорит, что проблемы возникают, но редко.

Была ситуация в банке, я пришла открыть расчетный счет. Меня спрашивают, сколько мне лет, отвечаю, что 16. Сотрудник говорит, что счет они открывают только с 19 лет. Я, мол: а что мне делать? Отвечают, что ждать три года.





В итоге, рассказывает Марина, решили этот вопрос, только когда обратились к начальству. Свой бизнес девушка планирует развивать и дальше, в планах есть масштабный проект производства шумоизолирующих панелей для стен. Но сейчас на первом месте для девушки – учеба. Кроме того, мешает общая неопределенность. Марина объясняет: "У нас в сфере бизнеса все постоянно меняется: что-то упрощается, что-то усложняется. С другой стороны, сейчас активно развивается SMM (процесс привлечения внимания через социальные платформы – прим. ред.), совсем необязательно держать штат людей, снимать для этого площади, можно одному все это осилить. Сложно, но возможно".