"Некоторые думали, что это розыгрыш": Как открывают свой бизнес люди, которым еще нет 18

По разным подсчетам, средний возраст предпринимателя в России – около 35 лет. Портал Москва 24 решил поговорить с людьми, которые уже открыли свой бизнес, хотя им еще нет и 18.
Согласно опросам, многие россияне винят в проблемах со своим здоровьем именно работу и стресс. И все чаще уставшие от ежедневных походов в офис работники пытаются открыть собственное дело. Особенно, если спрашивать ребят до 25 лет: среди них о собственном бизнесе размышляют почти 60% опрошенных.
Хотя есть и уникальные случаи. Когда человек открывает свое дело, не дожидаясь совершеннолетия. И масса сложностей его ничуть не пугает.
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Дарья, 16 лет. Бизнес: сайт-конструктор одежды
"У нас в России можно еще много над чем работать, можно много чего открыть, у нас далеко не все есть. И важный плюс: я думаю, у нас достаточно свободная страна, и тут можно много чего пробовать, развивать”, – считает молодой предприниматель из Москвы Дарья Тимохина.
На момент интервью Дарье – 16 лет. Ее семья имеет собственный бизнес, и, как она сама говорит, с детства ей объясняли всевозможные детали и нюансы, да и сама атмосфера в семье подталкивала развиваться в этом направлении.
Финальный импульс придал дедушка Дарьи, который отправил внучку в бизнес-лагерь в Сочи. Там, помимо обучения, участники выходят в реальный рынок со своими предложениями и продуктами и зарабатывают абсолютно реальные деньги.
Все это Даша воспринимала скорее как игру, но именно там, в лагере, сформировалась команда, с которой девушка начала проработку первого серьезного бизнеса вне лагеря. "Сейчас мы завершаем проект, и скоро он воплотится в реальность. Это будет сайт, конструктор одежды, благодаря которому люди смогут делать любые вещи, которые им по душе, и сразу заказывать их и оформлять доставку. Целевая аудитория, прежде всего, – компании. Возможно, это будет интересно им к корпоративам," – рассказывает девушка.
Помимо нашей героини, в разработке участвуют еще пять человек из разных городов, и 16-летняя Дарья – самая старшая из них (все они познакомились в лагере). Правда, по словам Даши, довольно много времени отнимает согласование спорных моментов со всеми участниками, но зато дает возможность запуститься сразу в нескольких городах.
"На самом деле, связь достаточно сложно поддерживать. Да и в силу того, что мы еще школьники, у каждого свои хобби и своя жизнь. Но в итоге мы состыковываемся, работаем – в общем, справляемся", – говорит Дарья.
Трудности возникали и на начальном этапе. К примеру, большой неожиданностью для команды стали долгие поиски поставщиков. Оказалось, что недостаточно вбить в поисковую строку нужный запрос и договориться об отгрузках: одни только переговоры могут занимать не часы и даже не дни. По словам девушки, сейчас круг поставщиков определился, но к окончательной договоренности пока не пришли, хотя на это потрачено уже больше месяца.
Финансовый вопрос Дарья предпочла обойти стороной, лишь уточнила, что с этим были большие проблемы. Но главной сложностью она все-таки считает разработку и написание полного бизнес-плана. “Да, тебе дали родители и наставники в бизнес-лагере какие-то знания и навыки. Но когда ты уже в свободном плавании, даже со своей командой, все равно всегда возникают нюансы, о которых ты и не подозревал. Да и всегда тяжело договариваться: один орет одно в скайпе, другой – второе, и так продолжается часа три, пока не приходим к решению, которое предложил один из нас", – признается Дарья.
Естественно, возраст накладывает свои сложности и в бизнесе, и в жизни.
Кроме того, сам бизнес приходится оформлять на родителей, чтобы избежать юридических сложностей. Времени на школу и хобби тоже практически не остается, и учится Даша, по собственному признанию, не очень. "Сейчас, когда я уже поняла, что мне кое-какие знания нужны для будущего, я пошла профильно изучать математику, литературу, потому что важно строить правильно речь, особенно когда волнуешься. Что касается хобби, то пять лет я профессионально занималась спортивным диско и стала вице-чемпионкой мира по этой дисциплине. С этого года я набрала группу и параллельно занимаюсь тренерской работой. Времени на все катастрофически не хватает, но это нормальная ситуация для Москвы," – рассказывает девушка.
Дайаана, 16 лет. Бизнес: продукты с содержанием меда
Шестнадцатилетняя Дайаана – уроженка Якутии, и свой бизнес она закономерно начала в родных местах. Ее отец сам занимается предпринимательской деятельностью и даже воспользовался возможностью получить дальневосточный гектар. Он и натолкнул дочь на мысль попробовать свои силы в бизнесе. Дайаане захотелось завести пасеку, производить свой мед. Как рассказывает девушка, из-за суровых условий местности сам мед продавать не очень выгодно, зато продукты с его содержанием, к примеру, суфле, могут окупиться. "Родители и администрация школы пошли мне навстречу, и на выделенные средства в 2016 году в мае месяце были приобретены пчелосемьи из Башкирии", – рассказывает девушка.
В нашем селе вообще нет пасеки, а самый известный пчеловод в республике занимается другой продукцией. Есть недалеко агропрофилированная школа – у них стоит пасека, но продукция тоже сильно отличается от нашей.
Например, поясняет девушка, у них нет меда с кедровыми орешками, мыла с медом и суфле.
Конечно, Дайаана, как и другие молодые предприниматели, столкнулась с неприятием ее возраста. Многие клиенты не воспринимали ее всерьез, хотя сама продукция получила государственную сертификацию. Отношение менялось только после того, как поступали положительные отзывы.
Перед праздниками, поясняет девушка, часто появляются новые покупатели. "В местные магазины я свою продукцию тоже поставляю", – добавляет она.
В процессе работы Дайаана заинтересовалась другим направлением. Для привлечения клиентов нужно было создать свой знак, оригинальную упаковку. Во время разработки девушку это увлекло, и сейчас параллельно она сама занимается изготовлением упаковок, этикеток, оформлением продукции. Дайаана даже думает сменить сферу деятельности. "У меня первый ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, получается при регистрации бизнеса. – прим. ред.) – типография, у нас их две в селе, конкурируем. С удовольствием в ней работаю, хочу стать графическим дизайнером", – признается она.
Одним из главных плюсов своего бизнеса Дайаана, конечно, считает возможность саму себя обеспечивать. По словам девушки, только с магазинных продаж выручка в среднем составляет около 25 тысяч в месяц. Если сюда подключить ярмарки, выставки-продажи как школьного, так и районного и республиканского уровней, то в осенний сезон доход может превысить 200 тысяч рублей в месяц. Кстати, в сотрудниках у Дайааны в основном ее сверстники. "В течение года на трех должностях у нас работают более десяти ребят, желающих познакомиться с бизнесом, пишущих работы по меду. Расходы в месяц в общем составляют около 89 тысяч рублей, считая зарплаты", – говорит она.
Марина, 16 лет. Бизнес: изделия из дерева
Отец 16-летней москвички Марины Швец занимается производством межкомнатных дверей. Девушка всегда была немного вовлечена в процесс и в какой-то момент решила попробовать собственные силы. Марина договорилась с отцом и за арендную плату получила доступ к деревообрабатывающему станку. Сейчас она производит на продажу медальницы, разделочные доски, подносы и другие подобные изделия. По словам Марины, в своем лице она совмещает все должности. "Производство достаточно автоматизировано: я пишу программу и загружаю в станок. И программирование, и менеджмент – все на мне. Если мне нужно закупить древесину, я связываюсь с поставщиком, нанимаю водителя", – рассказывает она.
Сложностей, конечно, немало: "У нас большая проблема – низкая компетенция людей. Когда ты звонишь специалисту, о чем-то его спрашиваешь, а он отвечает: "не знаю". К примеру, у меня в станке очень важна толщина пласта древесины. Я связываюсь с поставщиками (это ведь люди, которые зарабатывают на продаже древесины), пытаюсь узнать у них важный для себя момент, одинаковый ли по толщине продукт. А мне отвечают, мол, кто думает в производстве мебели о миллиметрах? Люди институты заканчивают, а в итоге ничего... Это грустно".
Трудностей, связанных с возрастом, Марина почти не замечает. В большинстве своем общение и с поставщиками, и с клиентами проходит по телефону или в переписке, где возраст никто не указывает и не спрашивает. Говорит, что проблемы возникают, но редко.
В итоге, рассказывает Марина, решили этот вопрос, только когда обратились к начальству. Свой бизнес девушка планирует развивать и дальше, в планах есть масштабный проект производства шумоизолирующих панелей для стен. Но сейчас на первом месте для девушки – учеба. Кроме того, мешает общая неопределенность. Марина объясняет: "У нас в сфере бизнеса все постоянно меняется: что-то упрощается, что-то усложняется. С другой стороны, сейчас активно развивается SMM (процесс привлечения внимания через социальные платформы – прим. ред.), совсем необязательно держать штат людей, снимать для этого площади, можно одному все это осилить. Сложно, но возможно".