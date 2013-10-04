Форма поиска по сайту

04 октября 2013, 17:11

Экономика

Инвесторы вложили 5,5 млрд руб. в реставрацию памятников культуры

Фото: М24.RU

Частные инвесторы в 2013 году предоставили 5,5 миллиардов рублей для реставрации культурных объектов Москвы, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

По ее словам, сумма частных вложений выросла по сравнению с прошлым годом на 4,5 миллиарда рублей. Общий объем финансирования на работы по сохранению памятников истории и культуры Москвы составил 8,5 миллиардов рублей.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что за последние три года объем реставрационных работ в Москве вырос в 30 раз.

В 2013 году реставрационные работы проводятся на 250 объектах культурного наследия.

