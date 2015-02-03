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Бизнес

3 февраля, 12:15

Как городские власти будут спасать малый бизнес

бизнес проекты предприниматели

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Столичные власти планируют упростить ведение малого бизнеса, сообщила пресс-служба департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.

Предполагается сократить время госрегистрации бизнеса и регистрации прав собственности, сделать более удобной оплату пошлин и выдачу разрешений для строительных организаций. Кроме того, планируется упростить лицензирование бизнеса и повысить доступности кредитования.

Также власти подготовили план, изменяющий предоставление субсидий субъектам малого и среднего бизнеса. Согласно проекту, новая система субсидирования процентной ставки с привлечением экспертизы банков позволит значительно расширить круг получателей и поддержать производственные сферы бизнеса.

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Как отметили в департаменте, упрощение процедур повлияет на все виды бизнеса: производственный, торговый, строительный.

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Отметим, в скором времени правительство Москвы представит антикризисный план. Его разработкой займется специально созданная комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности города.

Распоряжение о создании комиссии подписал 27 января Сергей Собянин. Ее председателем назначена заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

Среди главных целей комиссии - бесперебойное обеспечение жителей лекарствами, мониторинг цен и контроль ситуации на рынке продовольствия, поддержка импортозамещения, а также поддержка системы государственных закупок. Комиссия будет работать в оперативном режиме.

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