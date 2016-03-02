Форма поиска по сайту

02 марта 2016, 18:25

Экономика

Московский штаб по защите бизнеса в прошлом году рассмотрел 400 обращений

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Столичный штаб по защите бизнеса рассмотрел почти 400 письменных обращений в прошлом году. Об этом сообщила начальник управления по обеспечению деятельности штаба Анастасия Ларионова.

"За 2015 год рассмотрено 394 обращений в письменном виде. Всего же за год рассмотрено и подготовлено ответов по 772 письменным обращениям", – цитирует Ларионову Агентство "Москва".

Штаб получает обращения не только в письменном виде. По словам Ларионовой, только на "горячую линию" штаба за 2014-2015 годы поступило более 3,78 тысячи запросов. Больше всего письменных обращений за последние год-полтора касались вопросов аренды недвижимости и льгот, нестационарных торговых объектов и налогов.

"Около 80 процентов предпринимателей получают действительно серьезные юридические консультации – это одна из наших основных задач", – уточнил руководитель.

