Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Ж/Д и вокзалы

5 февраля, 16:36

Билеты на поезд из Москвы в Белоруссию подешевеют вдвое

билеты Белоруссия проезд ж/д и вокзалы

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Железнодорожные администрации Белоруссии и России договорились о снижении стоимости проезда в поездах, курсирующих между государствами, до 50 процентов, сообщает ТАСС. Цены на билеты снизятся с 10 февраля 2015 года.

"В конце января руководство белорусской и российской железнодорожных администраций провели переговоры и договорились с 10 февраля значительно снизить стоимость проезда в сообщении Белоруссия-Россия", - заявил первый заместитель начальника пассажирской службы Белорусской железной дороги (БЖД) Андрей Кашко.

Он подчеркнул, что доля России в международных железнодорожных перевозках БЖД составляет около 70 процентов.

"Самыми востребованными направлениями, около 80 процентов, являются Москва и Санкт- Петербург", - сказал представитель БЖД. В этой связи, новая тарифная политика во многом будет сконцентрирована на этих двух направлениях.

Ссылки по теме

В администрации БЖД уточнили, что снижение стоимости проезда с учетом имеющихся тарифов и скидок, составим до 50 процентов практически по всем категориям вагонов.

Напомним, ранее президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин отмечал, что стоимость билетов на поезда международных маршрутов увеличится. Рост цен на билеты связан с резким падением курса рубля.

По словам Якунина, РЖД платит тариф за использование иностранной инфраструктуры в швейцарских франках. Сейчас очевидно обесценивание рубля, при этом тарифы иностранных владельцев инфраструктуры сохраняются. Повышение стоимости билетов будет как минимум на уровень падения рубля.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать