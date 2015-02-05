Билеты на поезд из Москвы в Белоруссию подешевеют вдвое

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Железнодорожные администрации Белоруссии и России договорились о снижении стоимости проезда в поездах, курсирующих между государствами, до 50 процентов, сообщает ТАСС. Цены на билеты снизятся с 10 февраля 2015 года.

"В конце января руководство белорусской и российской железнодорожных администраций провели переговоры и договорились с 10 февраля значительно снизить стоимость проезда в сообщении Белоруссия-Россия", - заявил первый заместитель начальника пассажирской службы Белорусской железной дороги (БЖД) Андрей Кашко.

Он подчеркнул, что доля России в международных железнодорожных перевозках БЖД составляет около 70 процентов.

"Самыми востребованными направлениями, около 80 процентов, являются Москва и Санкт- Петербург", - сказал представитель БЖД. В этой связи, новая тарифная политика во многом будет сконцентрирована на этих двух направлениях.

В администрации БЖД уточнили, что снижение стоимости проезда с учетом имеющихся тарифов и скидок, составим до 50 процентов практически по всем категориям вагонов.

Напомним, ранее президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин отмечал, что стоимость билетов на поезда международных маршрутов увеличится. Рост цен на билеты связан с резким падением курса рубля.

По словам Якунина, РЖД платит тариф за использование иностранной инфраструктуры в швейцарских франках. Сейчас очевидно обесценивание рубля, при этом тарифы иностранных владельцев инфраструктуры сохраняются. Повышение стоимости билетов будет как минимум на уровень падения рубля.