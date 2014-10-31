Единый электронный билет в библиотеки появится в 2015 году

Фото: m24.ru/Юлия Иванко
Единая Национальная электронная библиотека и Единый электронный билет для посещения российских библиотек появятся в 2015 году, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский. В проект войдут 50 крупных российских библиотек, информирует Агентство "Москва".
По словам Мединского, на данный момент это главный проект Минкультуры в области работы российской библиотечной системы.
Обладатели стандартного читательского билета смогут пользоваться оцифрованными данными библиотек России.
Напомним также, что до конца года в Москве откроют 5 модернизированных библиотек, где будет продлен режим работы, а система записи будет упрощена. Литературу можно будет получать автоматически. Для этого на книги нанесут RFID-метки, представляющие собой наклейки размером 58×55 миллиметров. Метки имеют код, по которому библиотечная система отличает одну книгу от другой.
А в следующем году пассажиры подмосковных электричек смогут скачивать электронные книги бесплатно с помощью табличек с QR-кодами. По ним можно будет получить доступ в виртуальную библиотеку, созданную железнодорожниками.
Кроме того, ГУП "Мосгортранс" и онлайн-сервис "ЛитРес" запустили проект по размещению электронных книг в автобусах, троллейбусах и трамваях.