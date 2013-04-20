"Библионочь" в библиотеке Тургенева: путешествие по театрам мира

Фото: ИТАР-ТАСС

С 19 на 20 апреля библиотека-читальня имени Тургенева наряду с более чем 700 учреждениями культуры приняла участие в акции под названием "Библионочь-2013". В этом году "Тургеневка", предложившая посетителям проникнуть в мир театра посредством литературы, является одним из организаторов масштабного проекта.

Корреспондент М24.ru прогулялся по тургеневскому дворику, заглянул в читальный зал, принял участие в ночном квесте "Путешествие по театрам мира" и теперь готов поделиться впечатлениями.

"Библионочь" для посетителей началась еще днем с показа фильма "Вестсайдская история". А с четырех часов в выставочном зале библиотекари привечали юных гостей. Надо сказать, что для детей придумали массу развлечений. Например, аквагрим и мастер-класс "Волшебство анимации".

Но все же программа главных мероприятий была подготовлена для жадной до знаний молодежи и всезнаек-взрослых, которых отправили в увлекательное путешествие "Вокруг сцены".

Библиотечные залы на одну ночь превратились в мини-площадки ведущих театров мира. Франко-немецкий отдел отвечал за французскую и немецкую сцены, в медиатеке разместили итальянский театр. Также посетители знакомились с традициями японского и русского театров. И все это в рамках квеста. Желающих разбивали на команды, члены которых принимали участие в театральных викторинах, разгадывали кроссворды и искали ответы на вопросы не привычным путем – в Интернете, а при помощи книг.

В итоге игроки узнали, что в японском театре "Но" актеры всегда играют в масках, а в театр "Кабуки" берут только мужчин. Также участники квеста выяснили, что знаменитому российскому актеру Александру Остужеву пришлось брать псевдоним, дабы в театре не возникала паника при вызове его на поклон (настоящая фамилия артиста была Пожаров).

"Мы учим работать с аппаратом книги, в которой содержатся подсказки. Есть вопросы сложные, есть более легкие. Но практика показывает, что людям нравится разгадывать трудные загадки, это интереснее, - говорит главный библиотекарь зала гуманитарной литературы Ирина Молотнева. – В нашем отделе в основном представлена историческая составляющая русского театра, так как в прошлом были уникальные случаи. Например, Иван Москвин 44 года играл царя Федора".

Пока неутомимые посетители взад и вперед сновали по этажам библиотеки, разгадывая ребусы, головоломки, делая памятные снимки в фотобудке или разглядывая книжные инсталляции, другая часть гостей коротала вечер в тургеневском дворике. На площадке под открытым небом припарковали книжный фургончик, рядом с которым натянули небольшой экран. Здесь транслировали шедевры немого кино и работы победителей первого этапа всероссийского конкурса "Буктрейлер".

"Незадолго до "Библионочи" участникам предложили снять кино на тему "Литературное путешествие". У нас две номинации – "Темные истории" и "Герои ночи". В итоге мы получили много роликов, в которых действие происходит в библиотеке. Всего – более 35 работ. На самом деле мы убили двух зайцев, получив как буктрейлеры, так и народные ролики", - рассказала координатор проекта Надежда Безукладникова.

Скоро конкурсантов ждет второй этап с двумя номинациями – "Библионочь в твоем городе" (это отчет об акции, которая проходила по всей стране) и "Литературное путешествие". Добавим, что "Буктрейлер" – жанр, который знаком не многим, но существует давно. При помощи него во всем мире активно продвигают книжки. Такая форма творчества лишний раз доказывает, что чтение и визуальная культуры вещи взаимосвязанные.

Оценив творчество "буктрейлеристов", мы отправились в читальный зал, где лектор японского культурного центра Нина Анарина рассказывала о традициях восточного представления, а после режиссер и сценарист Юрий Грымов делился творческими планами.

Оказывается Грымова и библиотеку Тургенева с 1998 года связывают дружеские отношения. При этом сам мастер в свое время взял за основу произведение Ивана Сергеевича, чтобы снять фильм "Му-му". Что касается дня сегодняшнего, то, по словам режиссера, киноленты он больше не делает.

"Я распрощался с иллюзией. Не верю, что в нашей стране будет национальное кино. Государство не должно давать деньги на съемки, а лишь создавать условия при которых снимать будет выгодно. А сейчас в нашей стране практически все прокатные компании принадлежат американцам. Думающий зритель пошел в театр, потому что кинематограф его вычеркнул. Многие сегодня идут в театр, чтобы увидеть "своих", - констатировал Грымов.

В этот вечер для посетителей библиотеки также организовали встречу с писателем и телерадиоведущим Андреем Максимовым, которая прошла в тургеневской гостиной. А с 22.00 начался мастер-класс по сценографии, фото- и видеошоу художника Владимира Солдатова. Кстати, в выставочном зале можно было посетить экспозицию мастера "Театр и не только…", приуроченную к 150-летию со дня рождения Константина Станиславского и 70-летию с момента основания Школы-студии МХАТ. Также на стенах красовались "Фотомонологи" француженки Дороти Шуз и работы под общим названием "Станиславский и Художественный театр".

В сумерках в стенах библиотеки организовали концерт "Ночной саксофон", показ короткометражки Альбера Ламориса "Красный шар", выступления лауреата премии "Дебют" Ильи Панкратова и Бродячей труппы комедиантов. И, конечно же, каждый желающий принял участие в популярном нынче книговороте – буккросинге, а еще получил на память значок и сумку книгомана.



