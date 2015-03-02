Библиотека им. Твардовского временно разместится в здании на Аминьевском шоссе

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Библиотека имени Твардовского временно разместится в здании на Аминьевском шоссе, сообщили M24.ru в пресс-службе департамента культуры Москвы.

Ранее было принято решение о переезде библиотеки, расположенной на Кутузовском проспекте, рядом с домом, где жил писатель, так как у нее истек срок аренды. Основной причиной переезда в департаменте культуры называли рост цен на аренду на Кутузовском проспекте.

Теперь культурный центр имени Твардовского будет временно находится по адресу Аминьевское шоссе, 24. При этом поиски постоянного здания продолжатся.

Напомним, коалиция "Общероссийский народный фронт" (ОНФ) ранее выступила против переезда культурного центра Твардовского.

"Мы не можем оставаться безучастными, ведь речь идет об одной из старейших районных библиотек, чья история насчитывает 113 лет. Все эти годы библиотека остается востребованной: в ней всегда много читателей - взрослых и детей, в распоряжении которых богатейший книжный фонд, проводятся выставки, концерты, литературные встречи, в культурном центре работают детские кружки и располагается краеведческая экспозиция района Дорогомилово", - отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Москве Вита Кириченко.

С просьбой сохранить библиотеку в доме по адресу: Кутузовский проспект, дом 3 к представителям ОНФ обратились жители района Дорогомилово.

Библиотека Твардовского является одной из старейших библиотек столицы. Она начала работу 25 мая 1902 года, когда Московское столичное попечительство о народной трезвости открыло Дорогомиловский народный дом. При доме организовали чайную и библиотеку-читальню.

Имя Александра Твардовского библиотека стала носить только в 2010 году, в столетний юбилей писателя.