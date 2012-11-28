Биатлонист Устюгов занял пятое место в индивидуальной гонке

Евгений Устюгов. Фото: ИТАР-ТАСС

В шведском Эстерсунде завершилось первое состязание личного зачета Кубка мира - индивидуальная гонка. Лучшим среди россиян стал Евгений Устюгов, занявший пятое место.

В индивидуальной гонке промахи на огневом рубеже конвертируются в штрафные минуты, что делает стрельбу наиболее важным элементом гонки. В беге наши спортсмены, в целом, преуспели, но без погрешностей на стрельбище не обошелся ни один.

Устюгов вышел на старт первым из россиян и долгое время задавал тон гонке. Евгений хорошо бежал и чисто стрелял, как в "лежке", так и в "стойке". Кроме второго огневого рубежа, где он заработал сразу две штрафных минуты, что автоматически исключило спортсмена из борьбы за первое место.

Остальные наши биатлонисты поддержали почин Устюгова и начали старательно мазать и, что характерно, все на той же роковой второй стрельбе. В итоге Малышко, Шипулин, Волков, Маковеев и Гараничев также лишили себя всяких шансов на продолжение борьбы за попадание на подиум.

Первое место занял француз Мартен Фуркад, который также не обошелся без промаха. На 12 секунд от победителя отстал австриец Ландертингер, а третью строчку сенсационно оккупировал малоизвестный немецкий биатлонист Эрик Лессер, который ни разу не промахнулся, но много проиграл лидерам ходом.

Восьмое место с тремя промахами занял Антон Шипулин.