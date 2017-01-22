IBU призвал МОК перепроверить допинг-пробы биатлонистов с ОИ–2014

Фото: ТАСС/Маркус Кун

Международный союз биатлонистов (IBU) по результатам заседания исполкома организации в Антерсельве просит Международный олимпийский комитет (МОК) перепроверить допинг-пробы всех биатлонистов с Олимпийских игр 2014 года в Сочи, которые продолжают выступать в соревнованиях, сообщает пресс-релиз IBU по итогам заседания.

Кроме того, впредь все российские биатлонисты, принимающие участие в соревнованиях IBU будут включаться в пул допинг-тестирования организации.

IBU также признал 22 из 29 российских атлетов невиновными в употреблении допинга, однако в отношении еще семерых российских биатлонистов расследование будет продолжено.