IBU призвал МОК перепроверить допинг-пробы биатлонистов с ОИ–2014

Фото: ТАСС/Маркус Кун
Международный союз биатлонистов (IBU) по результатам заседания исполкома организации в Антерсельве просит Международный олимпийский комитет (МОК) перепроверить допинг-пробы всех биатлонистов с Олимпийских игр 2014 года в Сочи, которые продолжают выступать в соревнованиях, сообщает пресс-релиз IBU по итогам заседания.
Кроме того, впредь все российские биатлонисты, принимающие участие в соревнованиях IBU будут включаться в пул допинг-тестирования организации.
IBU также признал 22 из 29 российских атлетов невиновными в употреблении допинга, однако в отношении еще семерых российских биатлонистов расследование будет продолжено.
Кроме того, WADA представило очередную часть доклада о применении допинга российскими спортсменами. Как утверждают авторы доклада, в манипуляции с допинг-пробами были вовлечены более тысячи атлетов РФ.
Союз биатлонистов России (СБР) отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, который должен был пройти 9–12 марта 2017 года. Решение было принято на фоне многочисленных призывов бойкотировать российский этап.
При этом, СМИ сообщили, что WADA направило в IBU список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в применении допинга. После этого IBU начал расследование в отношении СБР и 29 российских спортсменов.
На прошлой неделе более 170 биатлонистов со всего мира потребовали от IBU более решительных мер в борьбе с допингом. Они потребовали временно отстранить спортсменов, подозреваемых в употреблении допинга. Это касается не только России, но и всех стран.