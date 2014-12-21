Российский биатлонист Шипулин выиграл золото в масс-старте

Антон Шипулин. Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Российский бистлонист Антон Шипулин выиграл золото в гонке с общего старта на 15 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Словении, сообщает "Р-Спорт".

Он допустил лишь один промах на четырех огневых рубежах и показал время 35 минут 16,8 секунды. На финише Шипулин опередил француза Мартена Фуркада и австрийца Симона Эдера.

Ранее Шипулин стал победителем спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира по биатлону. Шипулин преодолел 10-километровую дистанцию за 23 минуты 18,6 секунды без единого промаха.