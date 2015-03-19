Шипулин занял второе место в биатлонном спринте на Кубке мира

Антон Шипулин. Фото: ТАСС

Россиянин Антон Шипулин занял второе место в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Ханты-Мансийске. Несмотря на чистую стрельбу, лидер российской дружины уступил французу Мартену Фуркаду.

Фуркад ходом был быстрее Шипулина, что позволило ему прийти к финишу первым с преимуществом в 13 секунд. Однако самую высокую скорость на трассе неожиданно показал немец Бенедикт Долль. Однако из числа претендентов на золото его вычеркнул промах на огневом рубеже. Тем не менее, Долль завоевал бронзу.

Таким образом, Фуркад завоевал Малый хрустальный глобус в спринте и вплотную приблизился к завоеванию и Большого трофея.

В принципе, француза фактически уже можно считать победителем этого сезона. Шансы Шипулина чисто номинальные – для того, чтобы обойти Фуркада, Антону нужно совсем уж нереальное стечение обстоятельств. Так, Фуркад должен два раза финишировать в гонке, не набрав очков (что уже абсурдно), а Шипулин – оба раза победить.

Оформить свое чемпионство Фуркад может уже в субботу в гонке преследования. Для этого ему достаточно финишировать в двадцатке лучших, причем на дистанцию француз уйдет первым.