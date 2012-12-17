Биатлонистка Зайцева заняла четвертое место в масс-старте

Ольга Зайцева. Фото: ИТАР-ТАСС

В словенском местечке Поклюка завершился третий этап Кубка мира по биатлону. В заключительной гонке этапа, женском масс-старте, Ольга Зайцева заняла четвертое место, а Екатерина Юрлова пришла пятой.

На первый план в гонке вышла стрельба, которая ни у кого из участниц не вышла безупречной - мешал сильный туман. В таких условиях без промахов не обошелся никто. Лучшие результаты в стрельбе продемонстрировали россиянки - Юрлова совершила всего два промаха.

Но ходом россиянки проиграли весьма много и, как следствие, не смогли побороться на места на подиуме.

Первой финишировала лидер мирового сезона в биатлоне Тура Бергер, прошедшая без осечек два последних огневых рубежа. От нее на полминуты отстала немка Мириам Гесснер. Третьей пришла чешская спортсменка Габриэла Соукалова.

Зайцева после выхода со стрельбища на четвертой стрельбе была третьей, но не смогла конкурировать с Соукаловой. Юрлова сумела удержать пятое место и даже почти нагнала Зайцеву.

Другие россиянки также расположились достаточно высоко в итоговом протоколе. Ольга Вилухина пришла к финишу восьмой, Екатерина Шумилова - 12-й, а Екатерина Глазырина - 15-й.

В общем зачете Кубка мира лучшей среди российских биатлонисток продолжает оставаться Вилухина, занимающая шестую позицию.