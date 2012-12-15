Вилухина попала в десятку лучших в женской гонке преследования

Фото: ИТАР-ТАСС

Россиянка Ольга Вилухина заняла десятое место в женской гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке. Следом за ней к финишу пришла другая представительница России - Ольга Зайцева.

После неудачной спринтерской гонки основные надежды болельщиков были связаны с Екатериной Глазыриной. Но Глазырина выступила в гонке неудачно, допустила четыре промаха на первых двух огневых рубежах и в итоге стала 24-ой.

Зато другие россиянки выступили намного удачнее и смогли улучшить свои позиции после спринтерской гонки. Вилухина стала десятой, Зайцева продемонстрировала отличную стрельбу и заняла 11-ю строчку в итоговом протоколе. Шумилова и Юрлова пришли к финишу на 15 и 16 местах соответственно.

Победила в гонке преследования немка Мириам Гесснер. Представительница Германии стала обладательницей уникального достижения - победить в гонке преследования с пятью промахами мало кому удавалось. Второй к финишу пришла чешка Соукалова, на третьей позиции расположилась француженка Дорин-Абер.

Напомним, что Светлана Слепцова не сумела квалифицироваться для участия в гонке преследования.