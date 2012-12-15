Биатлонист Гараничев занял четвертое место в гонке преследования

Евгений Устюгов. Фото: ИТАР-ТАСС

Российские биатлонисты успешно провели гонку преследования на этапе Кубка мира в Поклюке. Евгений Гараничев занял четвертое место, а лидер нашей команды Евгений Устюгов стал шестым.

Россияне продемонстрировали невероятно быстрый ход, так Устюгов ходом проиграл только латвийцу Расторгуевсу, который считается самым быстрым лыжником, но не слишком уверенно стреляет.

Гараничев и Устюгов уверенно прошли три первые стрельбы, совершив всего один промах на двоих. Но на четвертом огневом рубеже ситуация была иной. Устюгов имел отличные шансы опередить намазавших Свендсена и Фуркада, но трижды промахнулся.

Гараничев тоже не сумел обойтись без ошибки. Тем не менее, даже пробежав три штрафных круга, Устюгов сумел финишировать шестым, а Гараничев удержался на четвертой позиции. Учитывая, что стартовал Гараничев пятнадцатым - это большой успех.

Дмитрий Малышко, проваливший спринт, сумел реабилитировать в гонке преследования и занял восемнадцатое место. А Андрей Маковеев стал 45-м.

Победителем старта стал Свендсен, от которого на три секунды отстал чешский биатлонист Моравец. Лидер мирового сезона Мартен Фуркад расположился на третьей позиции.

Отметим, что в личном зачете Малого Кубка мира Устюгов идет на третьей позиции, уступая только Фуркаду и Свендсену.