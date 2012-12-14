Россиянки неудачно выступили в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Ольга Зайцева. Фото: ИТАР-ТАСС

Российские биатлонистки вслед за мужской командой не сумели порадовать болельщиков успешным выступлением на этапе Кубка мира в Поклюке. Лучшая из россиянок - Екатерина Глазырина - заняла лишь 10-е место.

В который раз россиянки не смогли продемонстрировать достойного хода на лыжне. Обычно отсутствие быстроты компенсируется уверенной стрельбой, но в Поклюке дул порывистый ветер и в этих условиях рассчитывать на точную стрельбу не приходилось.

Лучший результат продемонстрировала Глазырина, которой удалось чисто пройти два огневых рубежа. После второй стрельбы она отставала от лидировавшей Габриэлы Соукаловой из Чехии на 9 секунд, но на последнем круге проиграла 38 секунд и пришла лишь десятой.

Шумилова бежала чуть быстрее, но допустила один промах, что отбросило ее на 15-ю строчку в итоговом протоколе. У других россиянок гонка вообще не получилась - Вилухина заняла 23-е место, Юрлова - 25-е, а Зайцева - 45-е.

Отдельно стоит сказать о возвращении Светланы Слепцовой. Дебют в спринтерских гонках Кубка мира этого сезона у нее не получился. Уже на первой стрельбе Слепцова допустила четыре промаха, и в сочетании с невысокой скоростью это лишило титулованную россиянку всяких шансов на продолжение борьбы. Слепцова даже не смогла квалифицироваться в гонку преследования, заняв 83-е место.

Триумфатором гонки стала Соукалова, а второе место заняла немка Гесснер, допустившая два промаха. В спринте немецкая спортсменка продемонстрировала абсолютно лучший результат ходом, обогнав даже Кайсу Макарайнен, которая славится своими скоростными качествами. Пьедестал замкнула белорусская биатлонистка Надежда Скардино, отставшая от лидера на 30 секунд.

Таким образом, шансы россиянок занять достойные места в гонке преследования значительно понизились. Напомним, что в этом виде программы спортсменки уходят со старта с таким же отставанием от лидера, как в спринте.